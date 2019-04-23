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"قطر الخيرية" تقدم أدوات خياطة لنساء سوريات في تركيا

عرب وعالم

لاجئين سوريين (أرشيفية)
لاجئين سوريين (أرشيفية)

وكالات ـ خالد الشرقاوي

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قدمت جمعية قطر الخيرية، الثلاثاء، أدوات خياطة لنساء سوريات عضوات في جمعية إشراقات، والتي تعنى بشؤون المرأة السورية في تركيا.

وقالت رئيسة جمعية إشراقات، ميساء سعيد، إن جمعيتها تأسست قبل 5 سنوات في مدينتي إسطنبول وغازي عنتاب التركيتين، للاهتمام بشؤون النساء والأطفال السوريين الذين يعيشون في تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقتها سعاد ضمن برنامج لتسلم المساعدات أقيم في صالة بمنطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بمشاركة أعضاء من الجمعية (إشراقات) وممثلون لمنظمات مجتمع مدني، وفريق من قطر الخيرية، وثلة من النساء والأطفال السوريين.

وأضافت سعيد أن النساء السوريات سيوفرن دخلاً إضافياً لعائلاتهن من خلال العمل في مجال الخياطة.

من جهته، قال مدير المكتب الإقليمي لقطر الخيرية في تركيا، محمد واحي، في كلمته، إن جمعيته هي الجمعية الخيرية القطرية الوحيدة التي تعمل في تركيا.

وأضاف أن قطر الخيرية تواصل الوفاء بمسؤولياتها تجاه دعم السوريين في تركيا، مشددًا أن جمعيته ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للأسر السورية المتعففة.

فيما أشار متين طوران رئيس جمعية الجاليات العربية في تركيا، في كلمته، إلى أن النساء السوريات يصنعن لرفد اقتصاد عائلاتهن منتجات قيمة للغاية.

وبعد الانتهاء من مراسم التسليم، تجول المشاركون في معرض أقيم لأبرز المنتجات التي صنعتها أيدي النساء السوريات في ورشات الخياطة.


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