  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
محمد صلاح وكلوب

«صلاح» في طريقه لـ«ريال مدريد» بعد صدام مع «كلوب»

إبراهيم عيسى

شاهد.. إشادة إسرائيلية رسمية بـ«إبراهيم عيسى»

نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يعلن مفاجأة فوق هضة الجولان

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

اتفاق القاهرة

مصر تنجح في إتمام تسليم السلطة بالسودان

اشتباكات طرابلس

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يرحب بتحرك القضاء ضد رجال "بوتفليقة"

إليسا مع الموديل اليوناني

شاهد.. إليسا في «وضع مخل» مع مصمم أزياء تثير ضجة

البشير

العثور على خزينة سرية ضخمة لـ"البشير"

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

"البرهان" يؤكد تواصله مع تركيا وقطر

عرب وعالم

البرهان
البرهان

وكالات

أخبار متعلقة
#

مؤيدة لمرسي تهاجم حزب أردوغان

#

مبادرة مصرية للتوسط بين السودان والاتحاد الإفريقي

#

الفقي: "مبارك عدل مدة الرئاسة بشكل فاضح"

#

هذا ما قاله "السيسي" لرئيس المجلس العسكري السوداني

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، تلقيه اتصالات من تركيا وقطر ومعظم الدول العربية والإسلامية للاطمئنان على أحوال البلاد.

وقال البرهان لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "تركيا، ومعظم الدول العربية والإسلامية اتصلت تطمئن على الأحوال".

وردا على سؤال إن كان تلقى اتصالا رسميا من تركيا أجاب البرهان "نعم"، وبخصوص قطر، أوضح رئيس المجلس أن "قطر أيضا اتصلت تطمئن على الأحوال".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رابطة الدوري الإسباني تصل إلى أسوان
» "البرهان" يؤكد تواصله مع تركيا وقطر
» صدمة للسيتي قبل مواجهة اليونايتد غدًا
» «المصري»: مستعدون لمواجهة الأهلي في التتش
» روسيا تضم أكثر من 80 سفينة وغواصة إلى أسطولها منذ 2012
» اعتقال نائبي "البشير"
» إلزام طليق رانيا يوسف بدفع 250 ألفًا مصاريف دراسية
» معاينة تصويرية لمحامٍ قتل زوجته ببولاق
» إعدام 37 سعوديًا وصلب أحدهم بسبب «تشكيل خلايا إرهابية»
» أشخاص يضعون مخدرات لسيدات متوجهات للعمرة
» قايد صالح: أطراف "متعنتة" ترفض الحوار

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان