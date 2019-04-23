» صدمة للسيتي قبل مواجهة اليونايتد غدًا

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أكد المدرب الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني لفريق لمانشستر سيتي غياب لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين عن مباراة السيتزنز أمام مانشستر يونايتد بالدوري.

ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره يونايتد غدًا الاربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن دي بروين يعاني من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة توتنهام الأخيرة بالدوري، وستبعده عن مباراة الغد أمام يونايتد.

وقال جوارديولا: "إنها مشكلة عضلية سنرى ما يمكننا فعله في الأيام القادمة، لكنه سيغيب غدًا".

ولم يؤكد جوراديولا ما إذا كان موسم اللاعب البلجيكي قد انتهى موسمه رفقة السيتزنز أم لا.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي ينافس ليفربول على قمة الدوري، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أبناء جوارديولا، بينما يأتي يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة.



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