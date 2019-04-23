» «المصري»: مستعدون لمواجهة الأهلي في التتش

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن فريقه لا يمانع مواجهة الأهلي خلال منافسات الدوري الممتاز على أي ملعب في مصر.

وأشار "الخولي"، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت"، إلى أن فريقه تفاجأ بنقل المباراة إلى استاد المكس، لافتًا إلى أنه لا يعد خيارًا جيدًا لكلا الفريقين.

وقال نائب المصري: "مستعدون لمواجهة الأهلي في أي ملعب، خاصة وأن إيهاب جلال المدير الفني للفريق مستعد لخوض المباراة حتى لو أقيمت في استاد التتش".

وأكمل: "كنا نتمنى إقامة المباراة في السويس لأسباب عدة، لا أعتقد أن خيار نقلها إلى استاد المكس جيدًا لأيًا من الفريقين، وأظن أن اتحاد الكرة تفاجأ به".

واختتم: "لم نرصد مكافآت محددة للمباراة لأننا طالما متواجدون في المربع الذهبي لترتيب الدوري فهناك مكافأة خاصة عن كل مواجهة".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع المصري يوم الخميس القادم في استاد المكس بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.