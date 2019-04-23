  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:44 م
بحث متقدم
محمد صلاح وكلوب

«صلاح» في طريقه لـ«ريال مدريد» بعد صدام مع «كلوب»

إبراهيم عيسى

شاهد.. إشادة إسرائيلية رسمية بـ«إبراهيم عيسى»

نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يعلن مفاجأة فوق هضة الجولان

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

اتفاق القاهرة

مصر تنجح في إتمام تسليم السلطة بالسودان

اشتباكات طرابلس

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يرحب بتحرك القضاء ضد رجال "بوتفليقة"

إليسا مع الموديل اليوناني

شاهد.. إليسا في «وضع مخل» مع مصمم أزياء تثير ضجة

البشير

العثور على خزينة سرية ضخمة لـ"البشير"

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

«المصري»: مستعدون لمواجهة الأهلي في التتش

الرياضة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأربعاء.. معسكر مغلق للأهلي استعدادًا لـ"المصري"

#

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمصري البورسعيدي

#

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ المصري البورسعيدي

#

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

المصرى

الاهلى

ملعب التتش

ستاد الماكس

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن فريقه لا يمانع مواجهة الأهلي خلال منافسات الدوري الممتاز على أي ملعب في مصر.

وأشار "الخولي"، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت"، إلى أن فريقه تفاجأ بنقل المباراة إلى استاد المكس، لافتًا إلى أنه لا يعد خيارًا جيدًا لكلا الفريقين.

وقال نائب المصري: "مستعدون لمواجهة الأهلي في أي ملعب، خاصة وأن إيهاب جلال المدير الفني للفريق مستعد لخوض المباراة حتى لو أقيمت في استاد التتش".

وأكمل: "كنا نتمنى إقامة المباراة في السويس لأسباب عدة، لا أعتقد أن خيار نقلها إلى استاد المكس جيدًا لأيًا من الفريقين، وأظن أن اتحاد الكرة تفاجأ به".

واختتم: "لم نرصد مكافآت محددة للمباراة لأننا طالما متواجدون في المربع الذهبي لترتيب الدوري فهناك مكافأة خاصة عن كل مواجهة".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع المصري يوم الخميس القادم في استاد المكس بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. اندلاع حريق قرب موقع تاريخي بباريس
» رابطة الدوري الإسباني تصل إلى أسوان
» "البرهان" يؤكد تواصله مع تركيا وقطر
» صدمة للسيتي قبل مواجهة اليونايتد غدًا
» «المصري»: مستعدون لمواجهة الأهلي في التتش
» روسيا تضم أكثر من 80 سفينة وغواصة إلى أسطولها منذ 2012
» اعتقال نائبي "البشير"
» إلزام طليق رانيا يوسف بدفع 250 ألفًا مصاريف دراسية
» معاينة تصويرية لمحامٍ قتل زوجته ببولاق
» إعدام 37 سعوديًا وصلب أحدهم بسبب «تشكيل خلايا إرهابية»
» أشخاص يضعون مخدرات لسيدات متوجهات للعمرة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان