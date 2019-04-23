» اعتقال نائبي "البشير"

23 أبريل 2019 - 06:04 م

أفادت شبكة "سكاى نيوز عربية" بأن الحكومة في السودان، اعتقلت حسبو عبدالرحمن النائب الأسبق للرئيس السابق عمر البشير، ونائبه السابق محمد عثمان كبر.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.



