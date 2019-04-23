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روسيا تضم أكثر من 80 سفينة وغواصة إلى أسطولها منذ 2012

عرب وعالم

غواصة روسية
غواصة روسية

وكالات ـ خالد الشرقاوي

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أكثر من 80 قطعة بحرية، بينها ثلاث غواصات صاروخية استراتيجية، انضمت إلى الخدمة في الأسطول البحري الروسي منذ 2012.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين، الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل افتتاح مشروع بناء سفينتين حربيتين بمدينة سانت بطرسبرغ، المطلة على بحر البلطيق.

وأضاف بوتين أن روسيا تعمل في هذه الأثناء على تطوير عدد من المشاريع المتعلقة ببناء سفن، وأنه يأمل أن يتم ذلك في الوقت المناسب.

وتابع: إن تطوير صناعة السفن مهم لحماية مصالح روسيا في كل المناطق البحرية القريبة والبعيدة، وحماية الحدود البحرية أيضا.

ولفت إلى أن إدخال أكثر من 80 قطعة بحرية الخدمة منذ 2012، يشير إلى الأهمية التي توليها إدارته لتعزيز الأسطول البحري الروسي.

وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل دعم قطاع بناء السفن بالموارد البشرية الخبيرة، والإمكانات التكنولوجية العالية.


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