» إلزام طليق رانيا يوسف بدفع 250 ألفًا مصاريف دراسية

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بتعديل الحكم المستأنف، وإلزام مطلق الفنانة رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه.

كانت الفنانة رانيا يوسف أقامت دعوى ضد مطلقها المنتج محمد مختار، تطالبه بدفع نفقة مبلغ 523 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017.

وقدمت المدعية صورة رسمية من شهادة طلاقها وثلاث خطابات صادرة من المدرسة تفيد سدادها كافة الرسوم المقررة بالإضافة إلى تقرير تحري صادر عن قسم قصر النيل يفيد أن مطلقها يعمل منتج سينمائي وحالته المادية ميسورة.

بينما قدم المدعي عليه مستندات وصورة ضوئية من الحكم الصادر بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه بنوعيها وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى وطلب المدعي سابقا نقل ابنتيه من المدرسة الدولية لأخرى خاصة لعدم قدرته على سداد المصروفات.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه أن يؤدي مبلغ 529 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية، لم يرتض الحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف وطالب بتخفيض المبلغ.