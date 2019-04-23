شاهد.. إشادة إسرائيلية رسمية بـ«إبراهيم عيسى»

23 أبريل 2019 - 05:46 م

حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجومًا عنيفًا على الإعلامي الكاتب إبراهيم عيسى، بعد إشادة الحساب الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي به.

وأعاد حساب إسرائيل الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» نشر فيديو للكاتب إبراهيم عيسى، معلقًا عليه :« الكاتب المصري إبراهيم عيسى: علينا أن نتخلص من المثلث الأسود للإرهاب. كل الاحترام على هذا المجهود الفكري والتحليل .يقال إن فهم المشكلة يشكل 50% من الحل».

ويقول عيسى في الفيديو المقتطع من برنامجه الذي يقدمه على قناة "الحرة" الأمريكية، :« لن تنتهي داعش والقاعدة والإرهاب والتطرف إلا عندما نتخلص من هذا المثلث الأسود.. أيه المثلث الأسود.. هذا الاعتقاد الراسخ لدى عامة المسلمين من أن الماضي كان حلما وكان ملائكيا وعظيما.. الضلع الثاني من المثلث أن معظم المسلمين يتصورون بأنه لابد من عودة هذا الماضي الملائكي الذي يمشي فيه الناس وكأن لديهم جناحين».

وتابع "عيسى" :« الضلع الثالث أن بعض أو معظم هؤلاء المسلمين يتصورون أنه لابد من عودة هذا الماضي وإعادته واستعادته ولو بالعنف ولو بالقهر ولو بالسيف والتفخيخ والنسف».

واختتم قائلًا :«عندما ننتهي من هذا المثلث حين نعتقد أن الماضي كان ماضيا بحلوه بعظمته وبمرئه وسوئه لا يجب أن يعود.. يجب أن نعيش حياتنا وعصرنا وعالمنا بمفهومنا المتجدد المجتهد عن الدين وبالتأكيد لا يمكن أن يعود هذا الماضي لا بالعنف ولا بالتوحش».

الكاتب #المصري ???? إبراهيم عيسى: علينا أن نتخلص من المثلث الأسود للإرهاب. كل الاحترام على هذا المجهود الفكري والتحليل .يقال إن فهم المشكلة يشكل 50? من الحل. pic.twitter.com/7pnghiqVyO

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 22 أبريل 2019



