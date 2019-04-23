» معاينة تصويرية لمحامٍ قتل زوجته ببولاق

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جريمة قتل

بولاق

محام

اصطحب فريق من نيابة جنوب الجيزة، محامِ متهم بتعذيب زوجته حتى الموت، إلى مسرح الجريمة بمنطقة بولاق الدكرور، لإجراء معاينة تصويرية لجريمته وتمثيل الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة تلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق، بلاغًا من بعض الأهالي يؤكدون قيام محامٍ بالتعدي على زوجته بالضرب مما أدى إلى وفاتها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى صفاء. ت 48 سنة.

وبإجراء التحريات اللازمة وبسؤال أبناء المجني عليها الثلاثة، أكدوا وقوع مشاجرة بين والديهم السيد. م 46 سنة، محامٍ بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه اعتدى عليها بالضرب بقطعة خشبية حتى تسبب في إصابتها بجروح بمناطق مختلفة في جسدها وسقطت على الأرض دون أن تحرك ساكنا، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على المتهم وإخطار النيابة للتحقيق.



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