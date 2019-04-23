بالفيديو.. نتنياهو يعلن مفاجأة فوق هضة الجولان

23 أبريل 2019 - 05:27 م

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، نيته إطلاق اسم الأمريكى دونالد ترامب على قرية أو مدينة فى هضبة الجولان السورية.

ونشر "نتنياهو"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو له بصحبة زوجته "سارة" فوق هضبة الجولان قائلًا: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

وفي أول إجراء سياسي تجاه هضبة الجولان السورية المحتلة، منذ الإعلان الأمريكي عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، قام نتنياهو اليوم الثلاثاء، بزيارة الجولان مع عقيلته، صباح اليوم، الثلاثاء.

ورافق رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته لهضبة الجولان السورية المحتلة، كل من زوجته، سارة، وابنيه، يائير وإفنار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.