» أشخاص يضعون مخدرات لسيدات متوجهات للعمرة

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ضبط أقراص مخدرة داخل بط بحوزة راكب
ضبط أقراص مخدرة داخل بط بحوزة راكب

أحمد سالم

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جدة

مخدرات

الحج والعمرة

سيدات

باشرت نيابة قسم أول الزقازيق، التحقيقات في بلاغ مقدم من أسر 3 سيدات يتهمون فيه 3 أشخاص بوضع أقراص مخدرة داخل حقائب ذويهم أثناء سفرهم إلى الأراضي السعودية لأداء رحلة العمرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغا من أسر 3 سيدات بالإعلان عن رحلات لأداء العمرة وتقديم هدايا ومنح عبارة عن رحلة عمرة، وبعد أن تقدم عدد من الأشخاص وقع الاختيار على كل من «فايقة. ع. ع» 63 عامًا، و«نبوية. ع. ع» 60 عامًا، و«صباح. ع. م» 70 عامًا وبعد إنهاء الإجراءات والحصول على التأشيرات اللازمة، وأثناء قيام المعتمرات بتوديع أسرهن وقبل أن يصعدوا إلى سلم الطائرة متجهين إلى الأراضي السعودية تم وضع أقراص مخدرة في حقائب تابعة للمعتمرات، وذلك بطريقة الخداع، ما دعا السلطات السعودية التحفظ على المعتمرات بتهمة جلب مواد مخدرة.

وعقب علم أسرهن بالواقعة، قاموا بتحرير محضرًا بقسم الشرطة قيد برقم 1727 إداري قسم أول الزقازيق، اتهموا فيه كل من «محمد. الـ» حاصل على مؤهل جامعي، و«إسلام. ن» عامل، و«مسلم. م» حلاق، بخداع ذويهم وتصدير مواد مخدرة إلى الخارج.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين وبالعرض على النيابة المختصة أمرت بالتحفظ عليهم لحين ورود تحريات المباحث التي لم تتوصل إلى حقيقة الاتهام، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


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