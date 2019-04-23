  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

اتفاق القاهرة

مصر تنجح في إتمام تسليم السلطة بالسودان

اشتباكات طرابلس

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يرحب بتحرك القضاء ضد رجال "بوتفليقة"

إليسا مع الموديل اليوناني

شاهد.. إليسا في «وضع مخل» مع مصمم أزياء تثير ضجة

البشير

العثور على خزينة سرية ضخمة لـ"البشير"

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

البورصة

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

صورة الخبر

بالصور..هذا ما يحدث للأطفال داخل المعابد البوذية

الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان لـ3 أشهر

العثور على خزينة سرية ضخمة لـ"البشير"

آخر الأخبار

البشير
البشير

وكالات

أخبار متعلقة
#

العثور على خزينة ضخمة بمنزل "البشير"

#

سريلانكا.. العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

#

أول رد رسمي للكويت على مقتل مواطنها بطنطا

كشفت مصادر رفيعة عن وجود خزائن سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، مشيرة إلى أن الرئيس المخلوع وشقيقه المتهم بالفساد العباس فقط هما من يعرفان أرقامها السرية.

والسبت الماضي، أمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وذكرت تقارير صحفية حدوث تدهور في حالة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، عقب خضوعه للعلاج من جلطة خفيفة أصابته.

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، قال مصدر طبي مشرف على علاج البشير، إن حالته الصحية بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، إلا أن حالته النفسية تتدهور باستمرار.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مقربة من أسرة البشير أن السلطات أفرغت مسكنه بالقيادة العامة للجيش "بيت الضيافة" وأمرت عائلته بالمغادرة بعد يومين من نقله الى سجن كوبر.

وأخلى جميع أفراد أسرة البشير المسكن الرئاسي وتوجهوا إلى منازل خاصة بهم، حيث كان البشير يقيم في بيت الضيافة ومعه زوجتيه ووالدته وشقيقيه علي وعباس وعائلتيهما وآخرين من أقربائه.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد، الأحد الماضي، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأشار البرهان إلى أن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".

وبعد اكتشاف هذه الأموال فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أشخاص يضعون مخدرات لسيدات متوجهات للعمرة
» قايد صالح: أطراف "متعنتة" ترفض الحوار
» مصرع 20 شخصا جراء عاصفة في أوغندا
» البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه
» برغم من التحذيرات..30 ألف إسرائيلي عبروا سيناء
» أمي علي قيد الحياة رايتها متوفاة وبكيت عليها
» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان