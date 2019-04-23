"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

23 أبريل 2019 - 05:02 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 264 قتيلًا وألف و266 جريحًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، طارق جاراسيفيتش، في تصريح صحفي أدلى به للصحفيين، إن21 على الأقل من القتلى و69 من الجرحى مدنيين.

وأضاف أن المنظمة تساعد في علاج الجرحى وأنها عينت فريقا في المنطقة لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، إن 32 ألف مدني فروا من مناطقهم منذ بداية الاشتباكات.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.