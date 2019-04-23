الجيش الجزائري يرحب بتحرك القضاء ضد رجال "بوتفليقة"

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وكالات

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ذكرت قناة النهار التلفزيونية أن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح رحب اليوم، بتحرك القضاء ضد شخصيات مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بالكسب غير المشروع.

وحسب "رويترز" نقل التلفزيون عن صالح قوله "أثمن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد".

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعشرين عاما، واتهمه خلالها المحتجون بالسماح باستشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية في الجزائر.

ولعب صالح دورا في استقالة بوتفليقة بالمطالبة بعزله من المنصب، ويدعو منذ ذلك الحين إلى شن حملة على الفساد.



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