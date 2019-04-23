شاهد.. إليسا في «وضع مخل» مع مصمم أزياء تثير ضجة

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فضيحة

اليسا

صورة

فنانة

وضع مخل

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على  الفنانة اللبنانية إليسا، بعد نشرها عبر حسابها على ”إنستجرام“، صورة وصفت بالفاضحة، وهي بين أحضان الموديل اليوناني بانايوتيس سيموبولوس، ”موديل“ كليبها الجديد "كرهني"، الذي أمسك برأسها بطريقة رومانسية وهمَ بتقبيلها.

وواجهت إليسا، هجومً عنيفًا وتصفين الصورة بغير المناسبة والفاضحة، واعتبرها البعض تروج للإغراء والإثارة وهو أمر مرفوض.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا، فيديو كليبها ”كرهني“، ضمن أغنيات ألبومها الأخير ”إلى كل اللي بيحبوني“، أمس الاثنين، عبر قناتها الرسمية على ”يوتيوب“.

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، والكليب من إخراج إنجي الجمال.




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