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الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان لـ3 أشهر

الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان لـ3 أشهر

عرب وعالم

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

خالد الشرقاوي - متابعات

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اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، عقب ختام قمة تشاورية بشأن السودان عقد اليوم بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال راضي إن قمة القاهرة نجحت في مد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر".

وأوضح أن "الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وفي 15 أبريل الجاري، أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت قمة تشاورية بشأن السودان في العاصمة القاهرة، للتباحث حول التطورات المتلاحقة في السودان ومساندة جهود شعبه.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.


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