» إعدام 37 سعوديًا وصلب أحدهم بسبب «تشكيل خلايا إرهابية»

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصا، أدينوا بـ"التورط في تشكيل خلايا إرهابية"، وصلب أحدهم.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "قامت وزارة الداخلية اليوم، بتنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة (الإعدام) بحقهم من 6 مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.

وأرجعت ذلك الإجراء إلى عدة أسباب بينها "تبني الفكر الإرهابي، وإثارة الفتنة، ومهاجمة المقار الأمنية، وقتل عدد من رجال الأمن (لم تحدد عددهم)، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية (لم تسمها)".

وذكر البيان أن عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم 37 شخصا، دون أن يذكر انتماءات لهم أو أعمار، غير أنها قالت إنهم جميعهم سعوديون، وأوردت أسماءهم جميعا.

وأوضح أنه تم "إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة مع صلب أحدهم ويدعي خالد التويجري".

وأكدت أن تلك الأحكام تم التصديق عليها من "محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذها وتم التنفيذ اليوم في 6 أماكن".

وأكدت الداخلية أنها " لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها".