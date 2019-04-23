» البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب  واخفق المؤشر الرئيسى الثبات اعلى مستويات الدعم الرئيسية لنبقى على النظرة السلبية

 وخسر رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار جنيه لبصل الي 801.8 مليار جنيه

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 14,645.78نقطة،فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 649.52  نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1,656.79 نقطة.

وأستحوذ المصريين علي 61.8% من إجمالي التعاملات بينما أستحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 30.7% و7.3% علي التوالي

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 101,6 مليون جنيه فيما أتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بقيمة 30.8 مليون و70.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداول نحو 476,815 مليون جنيه بأحجام تداول 80.5 مليون ورقة منفذة علي 14 عملية بيع وشراء .


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