خطيب المسجد الأموي: طوابير البنزين"رحلات ترفيهية"

23 أبريل 2019 - 02:45 م

قال مأمون رحمة خطيب المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق إن ساعات الانتظار الطويلة على طوابير محطات الوقود تشبه رحلة ترفيهية، لأنها عكست التعاون وأظهرت الفرح والسرور بين السوريين.

وأكد رحمة خلال خطبة له في المسجد الأموي أن مشاهدة الناس على محطات الوقود، وهم يضيفون بعضهم الطعام والشراب والحلوى، ويقيمون على خدمة بعضهم، يعكس روح المحبة التي ازدادت.

يأتي هذا في ظل أزمة الوقود التي تعيشها مناطق سيطرة النظام، والتي تعتبر من أكبر أزمات الوقود التي مرت بها البلاد.

كما طالب رحمة الأهالي بالوقوف إلى جانب الحكومة وتحمل الأزمات المعيشية في سوريا، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتعرض خطيب المسجد الأموي إلى السخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصفه وقوف السوريين في الطوابير على محطات الوقود ، بمثابة الرحلة الترفيهية، متمنين له أن يعيش رحلات ترفيهية متواصلة حتى يشعر بما يشعرون به من أزمات.

وعلق أحد النشطاء ساخرا : "الشعب من زمان بحب بعضو، هنن بس يحلو عن هالشعب وبتصير دولتنا أعظم دولة، إن لم تستح فافعل وقل ما تشاء، وهيك هدول" .

وكانت بعض محطات الوقود في العاصمة دمشق، قد شهدت حفلات رقص ودبكة لمجموعة من الشبان خلال الأيام الماضية، حيث أثارت هذه الظاهرة موجة استفزاز لبعض السوريين بسبب الاستخفاف بآلامهم في الأزمات المستمرة.