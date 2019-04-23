  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:37 م
بحث متقدم
مأمون رحمة

خطيب المسجد الأموي: طوابير البنزين"رحلات ترفيهية"

صورة الخبر

"محاكمة ترامب" خطر على الديمقراطيين

نمر كمبوديا مع كاسترو

رحيل "نمر كمبوديا" عن عمر 99 عاما

طبيبة يمنية

طبيبة يمنية تواجه الحوثيين بالسلاح الآلي

تفجيرات سريلانكا

مصرع طيارين سعوديين في انفجارات سريلانكا

ربراب

قرار مفاجئ بإيداع أغنى رجل أعمال جزائري في السجن

انفجار سريلانكا

" داعش" يعلن مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا

الإسلاموفوبيا

سموني"بن لادن".. تفاصيل مرعبة ترويها مسلمة بريطانية

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

خطيب المسجد الأموي: طوابير البنزين"رحلات ترفيهية"

عرب وعالم

مأمون رحمة
مأمون رحمة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

#

الاحتلال يمنع رفع أذان المغرب من المسجد الأقصى

#

خطيب "الأقصى": إجراءات إسرائيل بحق "باب الرحمة" غير قانونية

#

سيلفي لشيعة داخل المسجد الأموي يقومون بهذا الفعل

المسجد الأموي

مأمون رحمة

طوابير البنزين

رحلة ترفيهية

قال مأمون رحمة خطيب المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق إن ساعات الانتظار الطويلة على طوابير محطات الوقود تشبه رحلة ترفيهية، لأنها عكست التعاون وأظهرت الفرح والسرور بين السوريين.

وأكد رحمة خلال خطبة له في المسجد الأموي أن مشاهدة الناس على محطات الوقود، وهم يضيفون بعضهم الطعام والشراب والحلوى، ويقيمون على خدمة بعضهم، يعكس روح المحبة  التي ازدادت.

يأتي هذا في ظل أزمة الوقود التي تعيشها مناطق سيطرة النظام، والتي تعتبر من أكبر أزمات الوقود التي مرت بها البلاد.

كما طالب رحمة الأهالي بالوقوف إلى جانب الحكومة وتحمل الأزمات المعيشية في سوريا، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتعرض خطيب المسجد الأموي إلى السخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصفه وقوف السوريين في الطوابير على محطات الوقود ، بمثابة الرحلة الترفيهية، متمنين له أن يعيش رحلات ترفيهية متواصلة حتى يشعر بما يشعرون به من أزمات.

وعلق أحد النشطاء ساخرا : "الشعب من زمان بحب بعضو، هنن بس يحلو عن هالشعب وبتصير دولتنا أعظم دولة، إن لم تستح فافعل وقل ما تشاء، وهيك هدول" .

وكانت بعض محطات الوقود في العاصمة دمشق، قد شهدت حفلات رقص ودبكة لمجموعة من الشبان خلال الأيام الماضية، حيث أثارت هذه الظاهرة موجة استفزاز لبعض السوريين بسبب الاستخفاف بآلامهم في الأزمات المستمرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة
» التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر
» الإتربي يكشف علاقة البنك المركزي بسعر الدولار
» برشلونة يدافع عن الصدارة خارج الديار الليلة
» ترامب يتحدى مجلس النواب: لا يمكنكم إقالتي
» اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي
» فنانة شهيرة: ارتكبت جريمة أسرية مكتملة الأركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان