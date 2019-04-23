بالصور..هذا ما يحدث للأطفال داخل المعابد البوذية

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كوريا الجنوبية

إيه بي سي نيوز

المعابد البوذية

سلط موقع "ايه بي سي ينوز" الأمريكي، الضوء، على ما يحدث داخل المعابد البوذية في كوريا الجنوبية، موضحًا أن كل عام يجتمع مئات الأطفال قبل شهر من عيد ميلاد بوذا، لدخول الكهنوت البوذي لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا رهبانًا في المستقبل .

وتابع الموقع، في تقريره، أن كل عام، يجتمع الأطفال في معبد في سيول قبل شهر من عيد ميلاد بوذا لدخول الكهنوت البوذي لمدة ثلاثة أسابيع.

ويتم ترشيح الأطفال من قبل أسرهم، ثم يقوم كبار الرهبان بحلاقة رؤوسهم لإثبات أنهم تركوا "الرغبات الدنيوية"، وهي خطوة تعتبر معاناة لكثير من الأطفال، فيما بعد يتلقي الأطفال وصايا الكتاب المقدس البوذي، وهو دليل على قبولهم كتلاميذ لبوذا.

وتجمع حشد من أكثر من 200 شخص، أمس الاثنين، لمشاهدة الحدث السنوي، حيث يتلقي الأطفال وصايا البوذية في معبد في قلب سيول .

ويستمر الحدث ثلاثة أسابيع  حتى عيد ميلاد بوذا في 12 مايو،ولكن لتصبح رسميًا راهبًا بوذيًا في كوريا الجنوبية ، يلزم الحصول على الشهادة الثانوية لضمان أن من يقدم على هذه الأمر واعي بدرجة كافية لاتخاذ قراراته الخاصة.

وقال أحد المشاهدين للحدث، ويدعي  ستيفن بيرنز من سان فرانسيسكو، الذي كان مسافراً الي سيول مع زوجته نانسي: "من حسن حظنا أن نشهد هذا الحدث حيث يحلق الأطفال رؤوسهم ليصبحوا رهبانًا، بطريقة ما، فهو معسكر ديني للأطفال ".

وفي كل عام ، قبل شهر من عيد ميلاد بوذا في مايو ، يتم منح 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 7 فرصة للدخول إلى الكهنوت البوذي لمدة ثلاثة أسابيع، يعيش الأطفال معًا في المعبد ويحضرون الخدمات البوذية ويزورون الأماكن العامة لنشر تعاليم بوذا.

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