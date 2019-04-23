"ساسي" يوجه رسالة للاعبي "الزمالك" قبل لقاء "بيراميدز"

23 أبريل 2019 - 02:39 م

وجه اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، رسالة إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب فرجاني عبر حسابه الشخصي بـ" تويتر": "جسدى فى تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك ".

ويغيب ساسي عن مباريات الزمالك بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في لقاء حسنية أغادير المغربي، بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية .

وسجل فرجاني هدفين بشباك بيراميدز، بمباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة .