"ساسي" يوجه رسالة للاعبي "الزمالك" قبل لقاء "بيراميدز"

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كوريا الجنوبية

إيه بي سي نيوز

المعابد البوذية

وجه اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، رسالة إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب فرجاني عبر حسابه الشخصي بـ" تويتر": "جسدى فى تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك ".

ويغيب ساسي عن مباريات الزمالك بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في لقاء حسنية أغادير المغربي، بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية .

وسجل فرجاني هدفين بشباك بيراميدز، بمباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة .

 



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