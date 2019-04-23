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"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الاستفتاء على الدستور اليوم

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عمرو محمد_متابعات

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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها إن الهيئة سعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات .

 يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

 وتقوم الهيئة حاليا من خلال لجانها الداخلية بأعمال المراجعة والفحص لكافة المحاضر وأوراق عملية الاستفتاء، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية .


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