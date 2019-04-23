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تنصيب"ياسمين صبري" سفيرة للمراة الافريقية

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عمرو محمد_متابعات

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تقلدت الفنانة ياسمين صبرى منصب"سفيرة للمرأة الأفريقية"، وذلك خلال المؤتمر العربي الإفريقى لتمكين المرأة، في أحد فنادق القاهرة، بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى. .

وتم تكريم ياسمين صبرى كسفيرة المرأة الإفريقية تتويجا لنشاطها كسفيرة لحملة “أنتي الأهم”، وتقديراً لجهودها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات حيث شاركت في عدة فعاليات ومشروعات خيرية وتنموية مع حملة “انتي الأهم”، بجانب تكريم أكثر من سيدة أعمال مثل منى عبود

من جانبها قالت ياسمين صبرى خلال تكريمها اليوم: “شكرا على الحضور، وشرف كبير لي أن أتلقى مثل هذه الجائزة الهامة وأن يتم ترشيحي كسفيرة المرأة الأفريقية، أنا ممتنة جداً للتقدير الذي تلقيته لعملى المجتمعى فى حملة “إنتى الأهم

وتابعت ياسمين صبرى: ” تعتبر حملة “أنتي الأهم” أكبر حملة لنصرة المرأة في العصر الحديث حيث تهدف إلى تمكين المرأة صحياً واقتصادياً وثقافياً فقد قامت الحملة بالعديد من المشاريع والفعاليات بهدف توعية وتمكين المرأة العربية والإفريقية والدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة أشكال العنف والتمييز تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030

وأكدت ياسمين صبرة خلال كلمتها “أشكر بصدق كل واحد منكم على حضوره هنا في المؤتمر العربى الإفريقى لتمكين المرأة وأود أيضا أن أشكر الدكتورة أمانى عصفور رئيس الإتحاد الدولى لسيدات الأعمال على عقدها مثل هذا التجمع القوي، وفخامة السيدة جيرترود مونغيلا أول سيدة تترأس البرلمان الأفريقى وسكرتير عام مؤتمر بكين والدكتورة نجلاء لطفي

وأضافت ياسمين صبرى “إن عملكم المذهل وجهودكم في مجال حقوق المرأة وتمكين المرأة تلهمنى حقا أنا وكل فتاة إفريقية للتغلب على التحدايات وتحقيق أحلامنا، ودعونى أخبركم أنه ليس جهدى الوحيد هو الذي أوصلني إلى هنا، وأود أن أتوجه بالشكر الخاص لكل عضو في حملة “إنتى الأهم”، لمساعدتى في الوصول إلى مرحلة أستطيع فيها أن أفتخر بهذا المنصب كعلامة على مجهوداتى .

واختتمت ياسمين صبرى كلمتها قائلة “أعدكم أيضا بتحسين عملي من خلال العمل للوصول لكل فتاة وامرأة في القارة الأفريقية، ودعونا نعمل معاً من أجل عالم أفضل وواعد للمرأة الأفريقية


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