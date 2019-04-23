رحيل "نمر كمبوديا" عن عمر 99 عاما

23 أبريل 2019 - 02:19 م

توفي الرئيس السابق الجنرال "لي دوك آن" عن 99 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنته العاصمة الفيتنامية.

وكان الجنرال لي، الشيوعي المتشدد، والذي ولد في عام 1920 قد قاد الغزو الفيتنامي لكمبوديا الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الخمير الحمر.

وقضى لي دوك آن، معظم حياته في فيتنام الجنوبية، حيث انضم إلى المقاومة الشيوعية الفيتنامية ضد الاحتلال الفرنسي ومن ثم الأمريكي.

تولي لي دوك آن منصب رئاسة فيتنام بين عامي 1992 و1997، حيث كان من كبار المطالبين بهيمنة الحزب الشيوعي حتى عندما كانت البلاد تتوجه لاعتماد إصلاحات اقتصادية أدت إلى نمو اقتصادي كبير.

كما تولي مناصب عسكرية عدة في فيتنام، منها منصبا وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة.

وقد تلقي لي تعليمه في الاتحاد السوفيتي السابق والذي كان فقد البصر في إحدى عينيه، لكنه كان واحدا من "محرري سايغون (مدينة هو شي منه)"، إذ كان حينها مساعدا لقائد العملية العسكرية التي تمكنت من الإطاحة بالنظام الموالي للأمريكيين في فيتنام الجنوبية.

كما لعب دورا قياديا بارزا في الغزو الفيتنامي لكمبوديا، وهو الغزو الذي أطاح بنظام بول بوت والخمير الحمر من بنوم بنه في عام 1978، ولقب إثره "بنمر كمبوديا".

وقال الجنرال لي دوك آن للإعلام الفيتنامي في عام 2009، "في ذلك الوقت، كان للخمير الحمر نوايا بالتقدم نحو سايغون"، مضيفا "بدون مساعدتنا، كيف كان للكمبوديين أن ينتفضوا لتحرير بلادهم؟