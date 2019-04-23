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العثور على خزينة ضخمة بمنزل "البشير"

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البشير

عمرو محمد_متابعات

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ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن الأجهزة الأمنية عثرت على خزانة ضخمة خاصة بالرئيس المعزول عمر حسن البشير تم ضبطها داخل منزله، كما أنها تخص أحد أشقائه، وذلك عقب العثور على مبالغ كبيرة.

وذكرت صحيفة التيار المحلية في عددها الورقي الصادر، اليوم، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه المتهم بالفساد العباس حسن البشير هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزنة التى عثر عليها، حيث يواجه البشر تهماً بغسل الأموال، وحيازة مبالغ ضخمة.

وأعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في وقت سابق، عددًا من سفرائه في عدة دول .

وشمل قرارات الإعفاء: عبد الباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبد العظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان، وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسي السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النجير، كما ضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر .


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