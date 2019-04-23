دعوى قضائية لوقف برنامج "رامز خارج نطاق الخدمة"

أقام ضياء الدين الجارحى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال "خارج نطاق الخدمة"، والمزمع إذاعته خلال شهر رمضان.





واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43414 لسنة 73 قضائية كلا من رئيس المجلس الاعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، والمفوض بالتوقيع عن الشركة المنتجة.