» برغم من التحذيرات..30 ألف إسرائيلي عبروا سيناء

23 أبريل 2019 - 01:23 م

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادر بالإنجليزية، أن 30 ألف إسرائيلي، سافروا إلي سيناء، متجاهلين التحذيرات الرسمية باحتمالية وقوع هجمات إرهابية ضد السياح، ألا أن كثير من السياح أكدوا على أمان المنطقة وتواجد الشرطة المصرية في كل مكان .

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن مسئولو الأمن الإسرائيليين عبروا عن إحباطهم من السياح الاسرائيليين المسافرين إلى سيناء ، متجاهلين التحذيرات من احتمالية حدوث هجمات إرهابية من قبل داعش وخلايا القاعدة، النشطة في المنطقة.

وعّبر ما يقدر بنحو 30 ألف إسرائيلي الحدود إلى سيناء، بحثًا عن عطلة غير مكلفة وممتعة على طول شواطئها.

قال إيتاي بيليد، البالغ من العمر 26 ، من القدس إنه "لا يخاف، كما أن وجود الشرطة المصرية كان واضحًا في المنطقة، كما أن وجود إسرائيليين آخرين كانوا هناك اعطائه إحساسه بالأمان".

وعلق أوريال بينتو، "الشعور بالحرية في سيناء ، لا يصدق، المصريون كانوا جميلين ومضيافين وعلى الرغم من بعض التردد في الأول، وهو ما جعلني اشعر بالهدوء والأمان".

وتقاتل مصر تنظم "داعش" والقاعدة في سيناء منذ سنوات، حيث تقول مصادر أمنية إسرائيلية إن "السياح يعتبرون فريسة سهلة لهذه الجماعات".

في العام الماضي ، خلال أسبوع الفصح ، أغلقت إسرائيل معبرها الحدودي مع مصر ، بعد أن زعمت تقارير استخباراتية احتمالية وقوع هجمات، لكن هذا العام ظلت الحدود مفتوحة .