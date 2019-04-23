  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:22 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

اتفاق القاهرة

مصر تنجح في إتمام تسليم السلطة بالسودان

اشتباكات طرابلس

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يرحب بتحرك القضاء ضد رجال "بوتفليقة"

إليسا مع الموديل اليوناني

شاهد.. إليسا في «وضع مخل» مع مصمم أزياء تثير ضجة

البشير

العثور على خزينة سرية ضخمة لـ"البشير"

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

البورصة

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

صورة الخبر

بالصور..هذا ما يحدث للأطفال داخل المعابد البوذية

الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان لـ3 أشهر

يديعوت أحرونوت :

برغم من التحذيرات..30 ألف إسرائيلي عبروا سيناء

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

قرار من المحكمة بـ30 ألف جنيه لزينة ضد أحمد عز

#

العلماء يكشفون وسيلة بسيطة للوقاية من سرطان الثدي

#

مسيرة "هيلاري سوانك" الفنية صاحبة جائزتي الأوسكار

#

الزمالك يطالب بـ 30 ألف مشجع أمام "نصر حسين داى"

إسرائيل

سيناء

يديعوت أحرونوت

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادر بالإنجليزية، أن 30 ألف إسرائيلي، سافروا إلي سيناء، متجاهلين التحذيرات الرسمية باحتمالية وقوع هجمات إرهابية ضد السياح، ألا أن كثير من السياح أكدوا على أمان المنطقة وتواجد الشرطة المصرية في كل مكان .

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن مسئولو الأمن  الإسرائيليين عبروا عن إحباطهم من السياح الاسرائيليين المسافرين إلى سيناء ، متجاهلين التحذيرات من احتمالية حدوث هجمات إرهابية من قبل داعش وخلايا القاعدة، النشطة في المنطقة.

وعّبر ما يقدر بنحو 30 ألف إسرائيلي الحدود إلى سيناء، بحثًا عن عطلة غير مكلفة وممتعة على طول شواطئها.

قال إيتاي بيليد، البالغ من العمر 26 ، من القدس إنه "لا يخاف، كما أن وجود الشرطة المصرية كان واضحًا في المنطقة، كما أن وجود إسرائيليين آخرين كانوا هناك اعطائه إحساسه بالأمان".

وعلق أوريال بينتو، "الشعور بالحرية في سيناء ، لا يصدق، المصريون كانوا جميلين ومضيافين وعلى الرغم من بعض التردد في الأول، وهو ما جعلني اشعر بالهدوء والأمان".

وتقاتل مصر تنظم "داعش" والقاعدة في سيناء منذ سنوات، حيث تقول مصادر أمنية إسرائيلية إن "السياح يعتبرون فريسة سهلة لهذه الجماعات".

في العام الماضي ، خلال أسبوع الفصح ، أغلقت إسرائيل معبرها الحدودي مع مصر ، بعد أن زعمت تقارير استخباراتية احتمالية وقوع هجمات، لكن هذا العام ظلت الحدود مفتوحة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أشخاص يضعون مخدرات لسيدات متوجهات للعمرة
» قايد صالح: أطراف "متعنتة" ترفض الحوار
» مصرع 20 شخصا جراء عاصفة في أوغندا
» البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه
» برغم من التحذيرات..30 ألف إسرائيلي عبروا سيناء
» أمي علي قيد الحياة رايتها متوفاة وبكيت عليها
» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان