مصرع طيارين سعوديين في انفجارات سريلانكا

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تفجيرات سريلانكا
تفجيرات سريلانكا

وكالات- الدويني فولي

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سريلانكا

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم، وفاة اثنين من طياريها هما أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، إثر الاعتداءات الإرهابية انفجارات سريلانكا فى الأحد الدامى.

وأعلن مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية السعودية في بيان، وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة، مشيرًا إلى أن جعفري أمضى 25 عامًا في الشركة وكان مثالاً للتفاني والإخلاص، فيما التحق عثمان بالشركة قبل عامين.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أمس عن تعذر الاتصال باثنين من ملاحيها بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها كنائس وفنادق سيريلانكا في كولومبو بعد أن استهدف أحد التفجيرات الفندق الذي يسكن فيه الطاقم التابع للخطوط السعودية، والملاحان كانا ضمن طاقم الطيران السعودي، المكون من 10 أشخاص.

واستهدفت، الأحد الماضي سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين.

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