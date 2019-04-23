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السعودية تتقدم 60 مرتبة في سرعات الإنترنت المتنقلة

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الإنترنت في مصر
الإنترنت في مصر

وكالات- الدويني فولي

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كشف "مؤتمر البنية الرقمية" الذي اختتمت فعالياته، الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، عن تقدم المملكة 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت المتنقلة، حيث بلغت نسبة الزيادة في سرعة الإنترنت بالاتصالات الثابتة 46 %،  وبنسبة تحسن بلغت 366 % في سرعة الإنترنت بالاتصالات المتنقلة عن العام الماضي.

يأتي ذلك في ظل توجه المملكة لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن مستهدفات برامج رؤية 2030، والتي تهدف لبنية رقمية قوية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة.
كما كشفت الأرقام المستعرضة خلال المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لإرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، عن إطلاق أول تجربة ناجحة للجيل الخامس، والتي يتوقع أن توفر 20 ألف وظيفة جديدة، و70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي، وخلق صناعة تقدر بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2030، بالإضافة إلى المدن الذكية في الرياض وينبع، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتي تهدف جميعها لتمكين رواد الأعمال في الشركات الناشئة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة، حيث تم إنشاء محفظة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وقال المهندس عبد الله الكنهل، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية، إن الأثر الاقتصادي لشبكات الجيل الخامس على المستوى البعيد مضاعف نظراً لأن شبكات الجيل الخامس ستُمَكّن صناعات مختلفة، خاصة وأن السعودية من الدول الرائدة في إطلاق خدمات الجيل الخامس، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 محطة قاعدية من قبل شركات الاتصالات تدعم تقنية الجيل الخامس، وهي الأكثر عدداً في المنطقة.
وأوضح أن خطة نشر الجيل الخامس ستستمر على مدى سنوات كما حصل للتقنيات السابقة في الجيلين الثالث والرابع، حيث إن استبدال شبكة من خلال أخرى يستغرق عدة سنوات، ويتحدد وقت انتهائها بناء على حجم الطلب.

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