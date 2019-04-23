نائبة برلمانية تكشف عن نتيجة تصويت "التعديلات الدستورية"

عمرو محمد_متابعات
كشف النائبة البرلمانية أنيسة حسونة عن نتائج أستفتاء التعديلات الدستورية والتي أنتهت بالأمس، بعد ثلاثة أيام توافد فيها المواطنين بالادلاء باصواتهم.
وقالت في تغريدة علي حسابها الخاص بـ"تويتر":"أعتقد أن نتيجة الإستفتاء ستكون بها مفاجآت وفقا لبعض المؤشرات والتسريبات".
وصوت الناخبون على مدار 3 أيام، السبت والأحد والإثنين، ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي قد تمدد الفترة الثانية للرئيس إلى 6 سنوات مع بعض الأجراءات الأخرى الخاصة بالقوات المسشلحة ونسب مشاركة المرأة بالبرلمان.
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