  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:48 م
بحث متقدم
تفجيرات سريلانكا

مصرع طيارين سعوديين في انفجارات سريلانكا

ربراب

قرار مفاجئ بإيداع أغنى رجل أعمال جزائري في السجن

انفجار سريلانكا

" داعش" يعلن مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا

الإسلاموفوبيا

سموني"بن لادن".. تفاصيل مرعبة ترويها مسلمة بريطانية

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

عارضة أزياء سعودية تفاجيء جمهورها بزواجها من بريطاني

عارضة أزياء سعودية تفاجئ جمهورها بزواجها من بريطاني

زكي بدر

نوح يكشف مفاجأة عن "زكي بدر"

انفجار سريلانكا

سريلانكا تكشف تفاصيل مثيرة عن منفذى التفجيرات

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

الجزار الطبيب

«صحتك تهمنا الخضار عليك .. واللحمة من عندنا»

" داعش" يعلن مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا

عرب وعالم

انفجار سريلانكا
انفجار سريلانكا

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح

#

شاهد: أخطر ما قاله "أديب" عن تفجيرات سريلانكا

#

«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم الرياض الإرهابي

#

انفجار عبوة ناسفة في بغداد

الإرهاب

داعش

هجوم

رويترز

قتلى


أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا، وفقا لوكالة "رويترز". 

كانت سلسلة تفجيرات ضربت سريلانكا يوم الأحد وراح ضحيتها 321 قتيلا وأصيب نحو 500. 
واتهمت السلطات جماعتين إسلاميتين متطرفتين بتنفيذ سلسلة التفجيرات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة
» التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر
» الإتربي يكشف علاقة البنك المركزي بسعر الدولار
» برشلونة يدافع عن الصدارة خارج الديار الليلة
» ترامب يتحدى مجلس النواب: لا يمكنكم إقالتي
» اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي
» فنانة شهيرة: ارتكبت جريمة أسرية مكتملة الأركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان