حكم بـ250 ألف جنيه لصالح رانيا يوسف

23 أبريل 2019 - 12:51 م

ألزمت محكمة أسرة القاهرة المنتج محمد مختار طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع 250 ألف لطليقته مصاريف دراسية لابنتيه منها.

أقامت الفنانة دعوى ضد مطلقها المنتج محمد مختار، تطالبه بدفع نفقة مبلغ 523 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017.

وقدمت المدعية صورة رسمية من شهادة طلاقها وثلاثة خطابات صادرة من المدرسة تفيد بسدادها كل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى تقرير تحري صادر عن قسم قصر النيل يفيد بأن مطلقها يعمل منتج سينمائي وحالته المادية ميسورة.

بينما قدم المدعي عليه مستندات وصورة ضوئية من الحكم الصادر بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه بنوعيها وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى وطلب المدعي سابقًا نقل ابنتيه من المدرسة الدولية لأخرى خاصة لعدم قدرته على سداد المصروفات.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه أن يؤدي مبلغ 529 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية، ولم يرتض الحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف وطالب بتخفيض المبلغ.