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"عبد العال" يرسل تهنئة للرئيس بمناسبة تحرير سيناء

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عمرو محمد_متابعات

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أرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال عبد العال في برقيته: يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب الشعب بأخلص التهاني القلبية بحلول ذكرى تحرير أرض سيناء، أرض الفيروز، من براثن الاحتلال، تلك البقعة الطيبة من أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله وصانها، فتوج بذلك كفاح شعب مصر، صاحب أعرق الحضارات وصانع المعجزات، وقاهر التحديات .

وتابع: إنه ليوم مشهود في تاريخ النضال الإنساني أن تتحرر أرض مصر بأيدي أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، وكتبوا بدمائهم الذكية أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، التي تضع الولاء للوطن والذود عن حماه أسمى من الحياة

واستكمل علي عبد العال في برقيته: إنه ليوم تاريخي اتخذ فيه الراحل العظيم "محمد أنور السادات" الذي نبت من ثرى مصر الطيب وارتوى من نيلها العظيم قراره ببدء معركة التحرير، التي ردت للأمة العربية اعتبارها وكرامتها، وتحقق لها أعظم أمجادها، فكان الشرارة الأولى لتحرير الأرض والقضاء على نظريات التفوق والسيطرة، بفضل بطولة رجال قواتنا المسلحة، الذين أقسموا أن تظل أعلام مصر مرفوعة على كل شبر من الأرض أو حفنة من التراب

ووجه التحية لشهدائنا الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، ونحسبهم عند الله من الصديقين والأبرار

وأتم بيانه بقولة: لقد حرصتم يا سيادة الرئيس منذ تحملكم المسئولية أن تبقى قواتنا المسلحة المحررة للأرض، الحافظة للعرض قوية لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً، كحرصكم على الدفاع عن إرادة مصر، وعن الوحدة الوطنية، وعن إرادة التقدم، وعن حق الجماهير في حياة أفضل، وعن حقوق أمتنا العربية .


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