» أمي علي قيد الحياة رايتها متوفاة وبكيت عليها

عبدالحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمى على قيد الحياة ورأيت أنها توفيت وأنا أبكى عليها . وشكرا .
التأويل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موت الحي عامة قد يدل على الحياة الطويلة الهانئة ويدل على الشفاء من مرض وربما دل على التوبة و الرجوع إلى الله ، ويدل الموت أيضا على علو الشأن و الشرف في الدنيا ، ومن حمل على أعناق الرجال في النعش دل ذلك على الحياة السعيدة وطول العمر وعلى رفعة شأنه و قهره لأعدائه ، وموت الوالدة حفظها الله حياة جديدة لها وبركة فى العمر ،
ويدل أيضا على دنيا مقبلة عليها ، و على الخير وزيادة الرزق . والبكاء إن كان بغير صراخ فقد يدل على الفرج و زوال الهموم والفرحة لك . وأحينا يدل موت الأم على تقصيرك في الصلاة ، و تقبّل العزاء فيها بشرى بخير أو أخبار سارة . والله أعلم . وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
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