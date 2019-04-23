  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

اتفاق القاهرة

مصر تنجح في إتمام تسليم السلطة بالسودان

اشتباكات طرابلس

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يرحب بتحرك القضاء ضد رجال "بوتفليقة"

إليسا مع الموديل اليوناني

شاهد.. إليسا في «وضع مخل» مع مصمم أزياء تثير ضجة

البشير

العثور على خزينة سرية ضخمة لـ"البشير"

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

البورصة

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

صورة الخبر

بالصور..هذا ما يحدث للأطفال داخل المعابد البوذية

الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان لـ3 أشهر

أمي علي قيد الحياة رايتها متوفاة وبكيت عليها

تفسير الأحلام

رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟
ارشيفية

عبدالحي العسكري

أخبار متعلقة
#

تطور جديد.. في اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

#

أول تعليق من "الشوالي" على هزيمة الأهلي

الحياة

الام

المرض

الوفاة

البكاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمى على قيد الحياة ورأيت أنها توفيت وأنا أبكى عليها . وشكرا .

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موت الحي عامة قد يدل على الحياة الطويلة الهانئة ويدل على الشفاء من مرض وربما دل على التوبة و الرجوع إلى الله ، ويدل الموت أيضا  على علو الشأن و الشرف في الدنيا ، ومن حمل على أعناق الرجال في النعش دل ذلك على الحياة السعيدة وطول العمر وعلى رفعة شأنه و قهره لأعدائه ، وموت الوالدة حفظها الله حياة جديدة لها وبركة فى العمر ،

ويدل أيضا على دنيا مقبلة عليها ، و على الخير وزيادة الرزق . والبكاء إن كان بغير صراخ فقد يدل على الفرج و زوال الهموم والفرحة لك . وأحينا يدل موت الأم على تقصيرك في الصلاة ، و تقبّل العزاء فيها بشرى بخير أو أخبار سارة . والله أعلم . وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************      

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أشخاص يضعون مخدرات لسيدات متوجهات للعمرة
» قايد صالح: أطراف "متعنتة" ترفض الحوار
» مصرع 20 شخصا جراء عاصفة في أوغندا
» البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه
» برغم من التحذيرات..30 ألف إسرائيلي عبروا سيناء
» أمي علي قيد الحياة رايتها متوفاة وبكيت عليها
» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان