الأرصاد: موجة شديدة الحرارة لمدة 72 ساعة

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الطقس

الأرصاد

تن

أحمد عبد العال

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد، بداية من اليوم الثلاثاء، موضحًا أن حالة الطقس تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، على جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، أن الطقس سيشهد ارتفاعًا في الحرارة 3 درجات غدًا، كما سيرتفع 3 درجات أخرى يوم الخميس، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الأسبوع المقبل لـ34 درجة.

وأوضح أن حالة الطقس خلال شم النسيم وأعياد المسيحيين، ستكون جيدة جدًا، وتسمح بالخروج إلى المتنزهات والشواطئ.

 وأشار إلى أن من سمات فصل الربيع تفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار، مضيفًا أن درجات الحرارة العظمى تصل إلى ضعف الصغرى، ناصحًا بارتداء جاكت فوق الملابس الخفيفة لاستخدامه أثناء انخفاض الحرارة.

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