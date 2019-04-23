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الإذاعة الأسترالية:

"محاكمة ترامب" خطر على الديمقراطيين

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

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كشف موقع "الإذاعة الأسترالية" عن أن الدعوات إلى محاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تضر بالديمقراطيين لا تنفعهم، على عكس ما هو متوقع، حيث لابد على الديمقراطيين، تمرير مساءلة الرئيس على ثلثي  مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وهو ما يتطلب تغيرهم موقفهم.

وأضاف الموقع، في تقريره، أنه من غير المحتمل أن يغير الجمهوريون موقفهم ودعمهم للرئيس "ترامب"، فإذا أخذنا الموضوع من وجهة نظرهم، فإن "ترامب" لم يُتهم بارتكاب جريمة  بعد ولا يزال يتمتع بشعبية في الحزب.

وتابع التقرير أن من غير المرجح أن تجذب قضية محاكمة الرئيس، التي قد تستمر حتى عام انتخابات عام 2020، انتباه الأمريكيين لشهور متتالية، حيث سيطرأ على المسرح السياسي قضايا آخري أكثر أهمية للبعض، كما أن تركيز الدائرة السياسية سيكون في تمرير القوانين ومراقبة العادلة .

ولفت التقرير إلى أن رغم الحديث عن إجراءات المساءلة فلم يصرف ذلك انتباه الديمقراطيين ولو قليلاً عن القضايا الأساسية التي يهتم بها الناخبون.

لكن إذا كان عزل "ترامب" من منصبه هي الهدف الرئيسي للديمقراطيين، فهناك احتمال أن يؤدي عزل الداعمين إلى جعل مهمة الديمقراطيين أكثر صعوبة.

وبدوره، اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ سيعيقون أي جهد لعزل ترامب، ما يضع الحزب الديمقراطي أمام مأزق، إذ إن المحقق الخاص مولر لم يستطع إثبات وجود صلة بين الروس وحملة ترامب الانتخابية، لكنه أشار أيضًا إلى 10 مواضع تشير إلى إعاقة محتملة للعدالة من قبل الرئيس.

وقال شيف لفوكس نيوز: "يتعين علينا أن نقرر، هل نلجأ إلى محاكمته! لأن القيام بخلاف ذلك يؤشر إلى أن سلوك هذا الرئيس كان على ما يرام، ويمكن للرؤساء في المستقبل أن ينخرطوا في هذا النوع من الفساد بدون مساءلة، أم نقرر أنه من الأفضل أن نكتفي فقط بالمراقبة، بدلاً من المساءلة الرسمية".

وأضاف: "هذا سيكون قرارًا مهما للغاية"، وسيتم اتخاذه "في الأسابيع القليلة المقبلة".

كما أن الرسائل المتناقضة التي ينطوي عليها تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة جعلت الديمقراطيين أمام خيارات صعبة، فبعضهم يدعو إلى محاكمة ترامب أمام الكونجرس، والتي تتطلب غالبية بسيطة في مجلس النواب وأكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، ما قد يعطي ترامب فرصة لحشد أنصاره خلف ادعاءات بأنه يتعرض لمضايقة بطريقة غير عادلة بعد تبرئته.

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