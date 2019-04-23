عارضة أزياء سعودية تفاجئ جمهورها بزواجها من بريطاني

23 أبريل 2019 - 12:02 م

تفاجأ متابعو وجمهور عارضة الأزياء والمدونة السعودية عبير سندر، بإعلانها الزواج من رياضي بريطاني، يعمل مدربا للألعاب القتالية.

وقامت العارضة السعودية بنشر، صورا لها رفقة زوجها جوردان أونيل.

وقد سافرت سندر بعد زواجهما في مدينة جدة، إلى سنغافورة لقضاء "شهر العسل"، والإقامة فيها.

وبحسب مواقع مختصة بأخبار الفنانين، فإن عبير سندر أكدت عدم وجود مانع من عودتها إلى السعودية، إلا أنها تفضل الاستقرار في سنغافورة.

يذكر أن عبير سندر، كانت قد أثارت جدلا قبل شهور، بشكوى من تعرضها المستمر للتنمر من قبل متابعين، بسبب لون بشرتها السوداء، بحسب وصفها.