"شوقى" يستطلع آراء الطلاب حول اختبارات بنك المعرفة الإلكترونى

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التربية والتعليم

متابعات : حنان حمدتو

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طارق شوقى

وزارةةالتربية والتعليم

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتائج الأولية لاستطلاع رأي طلاب الصف الأول الثانوي على الامتحانات الإلكترونية واستخدام منصة بنك المعرفة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم استطلاع رأي طلاب الصف الأول الثانوي وقد استجاب له 75499 طالبا وطالبة.

وأضاف أنه من باب الشفافية والمشاركة في رحلة التطوير فقد رأيت أن أشارككم بعض النتائج الأولية كما هو موضح في الرسوم المرفقة.

وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة كافة المشكلات التي عبر عنها الطلاب أو تم رصدها خلال العام.


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