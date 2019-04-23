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خلافات على جمع القمامة وراء مقتل عاملة نظافة

قضايا وحوادث

القمامة
القمامة

أحمد الشربيني

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تفاصيل جديدة فى حادث مقتل سائق بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات وفاة إحدى السيدات إثر سقوطها من شرفة مسكنها.

تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بشان سقوط إحدى السيدات ("عاملة نظافة" – سن 27) من شرفة الشقة محل مسكنها الكائن بمنطقة المعمورة البلد – دائرة القسم ووفاتها متأثرة بإصابتها تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية

أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5) أشخاص ( سيدة وأبنائها الثلاثة "لهم معلومات جنائية" وزوجة أحدهم) جميعهم عمال جمع قمامة مقيمون بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بتوجههم لشقة المجنى عليها لوجود خلافات سابقة بينهم على جمع القمامة، فحدثت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليها بالضرب وبطرحها أرضاً ، فحاولت الهرب منهم بالقفز من شرفة الشقة سكنها فسقطت أرضاً وتوفيت. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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