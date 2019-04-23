السياحة تعقد دورة تدريبية لمديري المطاعم السياحية بالإسكندرية

23 أبريل 2019 - 11:37 ص

فى إطار جهود وزارة السياحة المتواصلة لرفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة وخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء؛ نظمت وزارة السياحة دورة تدريبية لمديري المطاعم السياحية بالإسكندرية؛ وذلك بالتعاون مع شركة Diversey وغرفة المنشآت السياحية.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب إلي أن وزارة السياحة تسعى من خلال خطة واضحة إلي رفع كفاءة العاملين بالقطاع؛ وذلك من خلال تنظيم حزمة دورات تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التى تشهدها صناعتى السياحة والضيافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأضافت الدكتورة سها بهجت أن التدريب يعد مكونا أساسيا فى خطة الإصلاح الهيكلى التى تنتهجها الوزارة، مشددة على أهمية تطبيق قواعد ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وانعكاس ذلك على سمعة الفندق أو المطعم بما يعزز من تنافسيته ويفتح آفاق واسعة للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن اهتمام وزارة السياحة بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يأتى فى إطار خطة الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين وضمان تكرار زيارتهم لمصر.