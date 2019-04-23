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نوح يكشف مفاجأة عن "زكي بدر"

الحياة السياسية

زكي بدر
زكي بدر

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التعديلات الدستورية

مختار نوح

زكي بدر

قال المحامي والحقوقي مختار نوح إنه ذهب للاستفتاء مع عدد من المحامين في مكتبه ، مؤكدا أنه أيد التعديلات، ليس لأنها الأحسن أو الأفضل فقط وإنما لوجوب استكمال الطريق.

وأكد في منشور له على صفحته في فيسبوك :  أما أنا فكنت أريد تغيير الدستور كله وليس هذا هو الموضوع ولكن الموضوع أني وثلاثة من شباب المحامين الرافضين للتعديلات تناقشنا فاكتشفت أن اتصالهم بعالم السياسة والأحداث والتاريخ والمعلومات بدأ منذ ستة أعوام فقط ورأيت أن من واجبي أن أذكر بعض الحقائق التي عشتها أنا وكثير من الكهول مثلي

وتساءل نوح  قائلا : فهل تعلم أيها الشاب أن اللواء المرحوم زكي بدر وضع جمهور السويس لكرة القدم رهن الاعتقال بسبب تظاهرهم ضد نادي الزمالك وضد النتيجة".

كما أوضح أن المحكمة برأت أكثر من 30 مسجونا في "قضية ما"، ولكن تم اعتقالهم بعد البراءة لمدة 19سنة، منوها : " وأكرر حتي لا يظن أحد أن الرقم خطأ نعم لمدة19سنة بعد البراءة".

وأشار نوح في منشوره إلى أن زكي بدر رحمه الله كان يقول : "أنا الدستور ويسب أعضاء مجلس الشعب ويسلط عليهم من يضربهم في أكثر من ثلاثين واقعة"، مضيفا واسألوا الأستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل وقد تركوه في عرض الشارع بعد أن جردوه من أغلب ملابسه...واسألوا أيضا أيمن نور الذي تم ضربه بالأقلام والشلاليت وسحلوه علي الأرض..حسب روايته في محضر الشرطة في قسم الزيتون".

وعن سياسات نظام مبارك قال نوح أيضا : " إن رجلا قال لمبارك في السعودية(اتق الله) أمام الحرم فلما عاد سكن المعتقل ولم يخرج منه إلا في 2012{، حيث أخرجه المجلس العسكري بعد التماس قدمته الأسرة".

كما أشار إلى ما فعله نظام مبارك مع المحامين في واقعة المحامي " عبد الحارث مدني"، الذي مات من صعق الكهرباء، بعد القبض عليه بست ساعات ، حيث أقر الطبيب الشرعي بذلك.

وكشف نوح الكثير من الوقائع التي حدثت في عهد مبارك، وأنه جلس في الحكم ثلاثين عاما أو يزيد ولم ينتخبه أحد، مضيفا : " فاحمد الله علي ما نحن فيه ونسعي بأن نضيف إليه ونكمله".

واختتم حديثه قائلا : "لكن ومع ذلك فأنا سعيد بمن قال لا وهو داخل الوطن وفي لجنة الوطن وفي صندوق الوطن فسوف يأخذ أجر اجتهاده من ربه.. أما من قال لا وهو خارج الوطن وكان صوته في صندوق وطن آخر وفي لجنة وطن آخر.. فهو أيضا سوف يأخذ الأجر من سيده الذي يعمل عنده (قل كل يعمل علي شاكلته).

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