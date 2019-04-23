"حماة وطن" يشيد بوعى المواطن ودور المرأة فى الاستفتاء

أمينة عبد االعال
أشاد اللواء أحمد عبد الرحيم أمين حزب حماة الوطن بالجيزة بوعي المواطن المصري ودور المرأة المصرية في الاستحقاق التاريخي التي شهدته الدولة المصرية من تعديل المسار وتعديل الدستور ، كما أشاد بدور رجال أعضاء الحزب ودورهم البطولي والمشرف في عملية الاستفتاء علي الدستور في الجيزة يأتي هذا بالتزامن مع إعادة هيكلة الأمانات النوعية بمختلف المراكز .
وأوضح عبد الرحيم أننا دائمًا ما نراهن علي ثقافة المصريين والذين يثبتون يومًا بعد يوم بضرورة الالتفاف حول مصلحة الوطن واستكمال عملية البناء الاقتصادي واستكمال قاطرة التنمية في شتي المجالات.
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