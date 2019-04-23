"حماة وطن" يشيد بوعى المواطن ودور المرأة فى الاستفتاء

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أشاد اللواء أحمد عبد الرحيم أمين حزب حماة الوطن بالجيزة بوعي المواطن المصري ودور المرأة المصرية في الاستحقاق التاريخي التي شهدته الدولة المصرية من تعديل المسار وتعديل الدستور ، كما أشاد بدور رجال أعضاء الحزب ودورهم البطولي والمشرف في عملية الاستفتاء علي الدستور  في الجيزة يأتي هذا بالتزامن مع إعادة هيكلة الأمانات النوعية بمختلف المراكز .

وأوضح عبد الرحيم أننا  دائمًا ما نراهن علي ثقافة المصريين والذين يثبتون يومًا بعد يوم بضرورة الالتفاف حول مصلحة الوطن واستكمال عملية البناء الاقتصادي واستكمال قاطرة التنمية في شتي المجالات.

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