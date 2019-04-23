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السعودية ترحب بالعقوبات المفروضة على "نفط إيران"

عرب وعالم

وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف

وكالات- الدويني فولي

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السعودية

العقوبات

النفط

عبّر وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ عن ترحيب المملكة  البالغ بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأعرب عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أيِّ اعتبارٍ لمبادئ القانون الدولي.


وشدّد على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب لعديد من الدول.


وأكّد على ما ورد في تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، من تأكيد المملكة مجدداً، على مواصلة سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توافر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

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