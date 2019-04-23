  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
زكي بدر

نوح يكشف مفاجأة عن "زكي بدر"

انفجار سريلانكا

سريلانكا تكشف تفاصيل مثيرة عن منفذى التفجيرات

الجزار الطبيب

«صحتك تهمنا الخضار عليك .. واللحمة من عندنا»

تهاني الجبالي

"تحديد مدة الرئاسة بـ6 سنوات تصحيح لاعوجاج دستورى"

محمد شاكر وزير الكهرباء

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

تحرق طفليها

بأعصاب باردة.. تحرق طفليها وتستمتع بالحريق

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

النائب علاء عابد

علاء عابد: كان لدينا نائب "جاسوس" في البرلمان وطردناه

كاس افريقيا

تصريح جديد عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية

الحمود

داعشي شارك في هجوم الزلفى يوصي بهذا الأمر

الليلة.. الزمالك وبيراميدز في لقاء فض الاشتباك

الرياضة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز- أرشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا

#

الزمالك يكشف سبب استبعاد عبد الله جمعة

#

"الأهلي" يغضب علي الزمالك وبيراميدز.. والأخير يرد

#

الزمالك يختتم تدريباته في المغرب استعدادًا لـ«طنجة»

الدوري

الزمالك

الاهلى

الفريق الابيض

جروس

يلتقي في تمام الثامنة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز علي استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك خلال اللقاء للحفاظ علي صدارة الدوري ليضع الفريق الأبيض في المقدمة برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إضافة إلى أن الفريق الملكي خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الآخر، خاصة أن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد للاعبيه أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها واستغلال عودة الفريق للانتصارات فى البطولة المحلية عقب الفوز الأخير الذى حققه على الإسماعيلى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد، كما استعان الجهاز الفنى للأبيض بمباراة بيراميدز الأخيرة أمام الأهلى، من أجل التعرف بشكل أكبر على محاور لعب بيراميدز، وكيفية سد الثغرات أمامه وأيضًا استغلال نقاط الضعف من أجل تحقيق الفوز، خلال لقاء القمة المرتقب. فى المقابل، يدخل بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز، المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعدما حقق الفوز على الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليتساوى مع الزمالك فى صدارة ترتيب المسابقة، لذا يحرص لاعبو بيراميدز على مواصلة تفوقهم فى البطولة المحلية والقتال لحصد الثلاثة نقاط أمام الأبيض للانفراد بصدارة الدورى لأول مرة هذا الموسم.

ويستعيد فريق بيراميدز أمام الزمالك، خدمات السورى عمر خربين، مهاجم الفريق، الذى غاب عن المباراة الماضية أمام الأهلى، لتعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، كما سيحرص دياز على استغلال العناصر المميزة بالفريق والمتمثلة فى تحركات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، ومهارات البرازيلى كينو، للاستفادة منهما فى الضغط على دفاعات الأبيض واستغلال المساحات لحسم المباراة مبكرًا، كما من الممكن أن يُعيد المدير الفنى الأرجنتينى على جبر، مدافع الفريق، للتشكيل الأساسى لبيراميدز أمام الزمالك، بعدما أبقى عليه على مقاعد البدلاء فى مباراة الأهلى الماضية، وذلك لتعويض غياب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى المباراة الماضية ليتأكد غيابه عن الفريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة
» التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر
» الإتربي يكشف علاقة البنك المركزي بسعر الدولار
» برشلونة يدافع عن الصدارة خارج الديار الليلة
» ترامب يتحدى مجلس النواب: لا يمكنكم إقالتي
» اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي
» فنانة شهيرة: ارتكبت جريمة أسرية مكتملة الأركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان