التصديري لمواد البناء يشارك بمنتدى الاستثمار في تشاد نهاية أبريل الحالي

23 أبريل 2019 - 10:49 ص

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية مشاركته في منتدي الاستثمار في تشاد المزمع عقده تحت عنوان تشاد والعالم العربي بالعاصمة التشادية نيجامينا نهاية أبريل الحالي تلبية لدعوة رسمية من الحكومة التشادية، حيث يناقش المنتدي فرص التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل: الزراعة، الثروة الحيوانية، الطاقة، البنية التحتية، المناجم، البترول، الخدمات.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن الدعوة وجهها للمجلس السيد أحمد محمد باشر وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري موخرا علي هامش زيارة الوزير التشادي للقاهرة، لافتا إلي أن المجلس حريص علي دعم جهود الحكومة المصرية الرامية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول الأفريقية خاصة تشاد التي نرتبط معها بعلاقات تاريخية وثيقة.

وأضاف أن القطاع التصديري ينفذ حاليا إستراتيجية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، حيث تكتسب العلاقات المصرية الأفريقية زخم غير عادي خلال عام 2019 وهو عام رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، حيث نشهد توالي توافد كبار المسئولين الأفارقة لزيارة القاهرة ولقاءهم مع مجتمع الاعمال المصري لتحقيق طفرة في حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

من جانبه عرض الوزير التشادي ملامح استراتيجية للتنمية الاقتصادية تتبناها بلاده حاليا لتعظيم الاستفادة من امكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة، الي جانب القيام بإصلاحات تمثلت في تبني حزمة من الاجراءات والقوانين الاقتصادية الجديدة لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية وهو ما انعكس علي تزايد ثقة مجتمع الاستثمار العالمى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق التشادية.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر خاصة في قطاعي الاستثمار والتجارة البينية بما يعكس عمق علاقات البلدين التي ازدادت متانة بفضل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر وتشاد

وأضاف ان منتدى الاستثمار في تشاد سيشهد عرضا لأوجه الاستثمار في السوق التشادية وما يتوافر بها من فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الي جانب الاعلان عن تفاصيل حزمة التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين .

وشارك في الاجتماع الامين الدودو سفير جمهورية تشاد في القاهرة الي جانب وفد من السفارة التشادية، ومن المجلس التصديري المهندس محمود خطاب وكيل المجلس وم.عمرو قنديل وم.سمير نعمان وكريستيان عبد الله وم.عماد السويدي ود. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري.