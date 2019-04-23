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28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا

عرب وعالم

كولومبيا الانهيارات الأرضية مصرع 17
كولومبيا الانهيارات الأرضية مصرع 17

وكالات- الدويني فولي

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حريق ناطحة بنغلاديش يحصد أرواح 25 شخصا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا،عن ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا.
كانت وسائل إعلام محلية في كولومبيا قد ذكرت ف الأحد الماضي أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في البلاد.
هذا وذكرت تقارير إعلامية محلية، أنه تم نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

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