وفاة وزير يمني في أحد مستشفيات لبنان

أكد مسؤول لبناني أن وزير الداخلية في حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء اللواء عبد الحكيم الماوري توفي بأحد مستشفيات لبنان يوم السبت.

أكد مسؤول لبناني أن وزير الداخلية في حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء اللواء عبد الحكيم الماوري توفي بأحد مستشفيات لبنان يوم السبت.