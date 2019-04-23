"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

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أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن وزارة الكهرباء قررت إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين لتخفيف الأعباء، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القرار فورًا.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن القرار خاص بصغار المشتركين في المنازل والمحل التجارية.

وتابع أن التأخير يمثل أعباء كثيرة على قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يجيز التأخير، معقبًا: "في النهاية إحنا بنأكد إن مفيش أي غرامات على التأخير، ونيسر للمواطنين لسداد ما عليهم".

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