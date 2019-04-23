تصريح جديد عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية

23 أبريل 2019 - 10:04 ص

أشار محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إلى تولي جهة رسمية تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لمنع حدوث أي مشكلات.

ونوه لبرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، عن مُخالفة شركة من رُعاة البطولة شروط التعاقد فيما يتعلق بكوتة التذاكر، وأعلنت بالمخالفة، وستتم معاقبتها.

وكأس الأمم الأفريقية 2019 هي النسخة الثانية والثلاثون من البطولة الأولى لكرة القدم في أفريقيا، وفازت الكاميرون بشرف تنظيم الدورة ولكن الكاف عاد وسحب الاستضافة منها في 30 نوفمبر 2018 لعدم جاهزية ملاعبها و تم اختيار مصر لاستضافة البطولة بدلا من الكاميرون .

هذه البطولة هي أول دورة من دورات كأس الأمم الأفريقية من المقرر أن يشارك فيها 24 منتخباً، وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 يوليو 2017.