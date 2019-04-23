الأرصاد تحدد موعد انتهاء موجة انخفاض درجات الحرارة

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء الموجة الباردة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، وبداية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا من اليوم الثلاثاء، وترتفع بصورة أكبر بحلول الساعات الأولى من صباح الغد، قائلا: "تستمر درجة الحرارة في الارتفاع حتى تصل خلال الأسبوع المقبل في القاهرة إلى 34 درجة".

وأوضح عبد العال فى بيان له، أن درجات الحرارة ارتفعت في القاهرة بمعدل 3 درجات عن الأمس، مع نشاط للرياح يستمر حتى الغد، موجهًا بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس خلال الأيام المقبلة وحتى انتهاء أعياد شم النسيم.

ولفت إلى استمرار البرودة في الساعات المتأخرة من الليل خلال الأسبوع الجاري، ناصحا المواطنين بضرورة عدم تخفيف الملابس، حيث تتراوح درجات الحرارة ليلا إلى 19 و18 درجة.


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